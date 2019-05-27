Комбат ВСУ жестоко избил солдата за угрозы выдать прокуратуре схемы хищения топлива

Луганск, 27 мая. Командир одной из бригад ВСУ, дислоцированных в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил, жестоко избил своего подчиненного. По данным Народной милиции ЛНР, солдата ВСУ едва не убили за то, что он стал угрожать, что передаст в прокуратуру сведения о хищении горюче-смазочных материалов в части.

«25 мая в результате выяснения отношений командира 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ВСУ) со своим подчиненным, последний был доставлен в больницу населенного пункта Кряковка в тяжелом состоянии», — цитирует начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Луганский информационный центр.

В пресс-службе уточнили, что подчиненный пригрозил комбату, что передаст в военную прокуратуру материалы о схеме хищения и реализации горюче-смазочных материалов. В батальон ВСУ в связи с инцидентом направлены сотрудники военной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что в одной из бригад Вооруженных сил Украины была пресечена деятельность ОПГ, члены которой похитили из части несколько тонн бензина. По информации Народной милиции ЛНР, чтобы скрыть следы хищений топлива, украинские силовики нередко устраивают в частях пожары.

Отметим также, что осенью минувшего года сотрудник СБУ, прибывший в расположение одной из бригад ВСУ для расследования кражи, получил от солдата удар ножом.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что украинские военные продолжают сводить счеты с жизнью из-за издевательств командиров.