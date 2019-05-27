Хафтар назвал проведение выборов в Ливии главной целью ЛНА

Триполи, 27 мая. Главная цель Ливийской Национальной армии (ЛНА) — провести выборы в африканской стране, заявил командующий вооруженными силами маршал Халифа Хафтар.

Он обратил внимание на то, что избирательный процесс должен быть прозрачным и справедливым. Ливийский народ, указал Хафтар, не сможет свободно голосовать на выборах, пока не будет обеспечена безопасность и стабильность в стране. По этой же причине, отметил он, пока невозможен избирательный процесс.

«Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась. Мы желаем быстрого выхода», — заверил он.

Напомним, еще в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется правительством Национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

ЛНА 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится правительство Национального согласия. Его глава Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Впоследствии подразделения армии заняли международный аэропорт в столице. ЛНА также установила контроль над военным лагерем «Ярмук», расположенным к югу от Триполи.

По данным ООН, с начала конфликта в апреле текущего года погибли свыше 200 человек, среди которых мирные жители. Как передавал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, МИД РФ серьезно озабочен складывающейся в Ливии ситуацией из-за того, что противоборствующие стороны делают ставку на силовое решение противоречий.