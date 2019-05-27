Посол Германии в России рассказал, что скоро покинет свой пост

Москва, 27 мая. Посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич подтвердил, что скоро покинет свой пост. Об этом он рассказал на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Он подчеркнул, что покидает свой пост, будучи другом России и с симпатией к ней.

Посол добавил, что ему всегда нравилась российская культура. Как пишет РИА Новости, Косачев добавил, что ценит отношения, сложившиеся с послом ФРГ за то время, когда он занимал свой пост.

Ранее стало известно, что глава отдела политики в министерства обороны Германии, бывший заместитель руководителя немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом ФРГ в России. Он сменит нынешнего посла в должности летом 2019 года.

Как пишет газета Spiegel, должность посла в России считается в МИД Германии ключевой, немецкое посольство в Москве остается крупнейшей немецкой дипломатической миссией.