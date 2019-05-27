Стало известно, сколько россиян посмотрели спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Москва, 27 мая. Специальный выпуск «Голос. Дети» в эфире Первого канала посмотрели более 2,9 млн россиян. В рамках спецвыпуска 24 мая состоялся повторный финал шестого сезона шоу.

По данным Mediascope, финал скандального шестого сезона «Голос. Дети» посмотрели 4,2% от населения в рамках всей целевой аудитории. При этом за первым финалом шоу 26 апреля следили 3,2 млн россиян, что составляет 4,6% аудитории.

В финале шестого сезона «Голос. Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители заподозрили, что голоса были сфальсифицированы, многие отмечали, что победы был достоин Ержан Максим, занявший второе место. Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

После обнародования итогов расследования Первый канал принял решение аннулировать итоги финала шестого сезона. В спецвыпуске шоу победителями шестого сезона были признаны все финалисты конкурса, однако дочь Алсу отказалась прийти на финал.

Ранее дочь Алсу отреагировала на повторный финал шестого сезона шоу «Голос. Дети», победителями которого стали все финалисты. Она поблагодарила поклонников, организаторов и других участников шоу. Кроме того, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей.