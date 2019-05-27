«Защита – бронежилет». В Центре защиты прав СМИ рассказали, как обороняться от чиновников. ФАН-ТВ

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова рассказала, почему журналистам приходится защищаться от чиновников самостоятельно и что они могут для этого предпринять.

«Самостоятельная защита - бронежилет. Ничто другое не поможет», — категорично заявляет эксперт.

Глава Центра отмечает, что основной причиной самоуправства чиновников является их безнаказанность.

«У нас 144 статья есть давно, а приговоров по ней практически нет. Сколько раз мы пытались журналистов защищать, направляя заявление о возбуждении уголовного дела по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналиста, когда и камеру разбивали и избивали и угрожали. Следственные органы каждый раз говорят: «Мы не знаем, как расследовать такие дела. Как мы будем доказывать, что это [избиение - прим. Редакции] связано с его трудовой деятельностью?». И все спускается на тормозах. Формируется полное ощущение безнаказанности: «С журналистом поступить так можно, тебе за это ничего не будет», — сокрушается Галина Арапова.

Еще одна проблема, по мнению специалиста, заключается в том, что чиновники не относятся к журналистам как к людям, которые выполняют свой ответственный долг и стоят на страже общественного порядка. Вместо этого работников СМИ воспринимают как обслуживающий персонал.

«Отношение у чиновников к журналистам пренебрежительное. Они не чувствуют тормозов, они понимают, что их все равно не накажут. Очень важно, чтобы этому поступку была дана адекватная оценка. Он должен понести ответственность за свой поступок, и должно быть громко об этом сказано. Журналисты должны проявить солидарность, объединиться и об этом написать. Потому что если в Хакасии чиновника накажут, и никто в стране об этом не узнает, какой-нибудь такой же аналогичный чиновник где-нибудь в Якутске, Подмосковье или на Дальнем Востоке совершенно спокойно будет продолжать вести себя примерно также. Поэтому в данной ситуации должно быть всем понятно, что так делать нельзя», — заключает глава Центра защиты прав СМИ.

Напомним, 22 мая корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву и задал вопросы о состоянии домов, в которых проживают люди, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. Профессиональный интерес репортера привел чиновника в бешенство. Он толкнул журналиста и повалил его на пол. Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело по факту нападения.