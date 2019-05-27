Коломойский обещал помочь «другу» Тимошенко с выборами в Раду

Киев, 27 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что он готов снизить стоимость рекламы на своем канале «1+1», чтобы помочь лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с выборами в Верховную раду.

По его словам, «Батькивщина» является не самой богатой партией, а с Тимошенко он состоит в хороших отношениях, пишут украинские СМИ.

«Мы с ней в нормальных отношениях. Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья», — отметил предприниматель.

Коломойский добавил, что он готов также оказать аналогичную поддержку для другой «небогатой партии», которую возглавляет радикал Олег Ляшко. Его организация недавно лишилась главного спонсора в лице Юрия Зинченко. Олигарх подчеркнул, что он будет стараться, чтобы все политики имели такое же эфирное время, как и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что и Тимошенко, и Ляшко участвовали в президентских выборах на Украине, однако оба потерпели поражение уже в первом туре. Новым же президентом стал Владимир Зеленский, который смог значительно обогнать по голосам своего главного соперника — Порошенко. Вскоре после избрания Зеленского правоохранительные органы Украины возбудили сразу три уголовных дела против бывшего главы государства. Экс-президент подозревается в отмывании денег, незаконном обогащении и госизмене. В последнем случае речь идет о решении Порошенко отправить военные корабли в российские воды в Керченском проливе.