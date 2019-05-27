Глава Хакасии отреагировал на избиение чиновником журналиста
Красноярск, 27 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов считает неприемлемым поведение главы Ширинского района республики Сергея Зайцева, который напал на журналиста во время интервью, заявил пресс-секретарь губернатора Максим Усов.
У Усова поинтересовались мнением Коновалова о нападении чиновника на журналиста в Ширинском районе.
«Валентин Олегович считает данный инцидент вопиющим случаем и нарушением всех норм и правил, — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости, — а поведение чиновника с людьми — абсолютно неприемлемым».
Напомним, неадекватное поведение чиновника было записано съемочной командой телеканала «Россия 24». Во время интервью Зайцев схватил микрофон журналиста, а затем повалил собеседника на пол. Инцидент был записан на камеру, хотя охранники чиновника пытались закрыть объектив.
Предполагается, что конфликт произошел после вопроса о жертвах лесных пожаров, которым не предоставлены нормальные условия для жилья.
Чиновник в свою очередь обвинил журналиста в провокации. Глава района утверждает, что просил собеседника покинуть помещение и применил силу после его отказа.
Следственный комитет завел в отношении Зайцева уголовное дело л воспрепятствовании журналистской деятельности. Члены президиума генерального совета «Единой России» приняли решение исключить из партии главу Ширинского района после произошедшего, передает RT.