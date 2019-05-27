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Экономика

Путин отметил роль ПМЭФ в укреплении международного партнерства

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Путин отметил роль ПМЭФ в укреплении международного партнерства

Москва, 27 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям XXIII Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Российский лидер указал на важность форума, а также отметил плодотворность его повестки и значимость принятых решений и заключенных соглашений. Путин обратил внимание на то, что эти договоренности помогают укрепить и нарастить международное партнерство.

В текущем году на ПМЭФ уделят внимание перспективам развития российской и мировой экономической отрасли, обсудят правила глобальной торговли, а также обмен технологиями и инвестициями.

Путин напомнил, что РФ всегда открыта к сотрудничеству.

«Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста», — указал лидер РФ.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил канцлера Австрии Себастьяна Курца на ПМЭФ в качестве главы делегации этой страны.

ПМЭФ-2019 пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня. В рамках форума запланировано свыше 120 мероприятий.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Кремля
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