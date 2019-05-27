Экс-сенатор Петренко призвала наказать хакасского чиновника за избиение журналиста

Руководитель Ширинского района Сергей Зайцев должен получить реальное наказание. Так в интервью Федеральному агентству новостей экс-сенатор Республики Хакасия Валентина Петренко прокомментировала сообщение о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Зайцева.

«По версии следствия, 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район. В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — так на сайте Следственного комитета России объясняется причина возбуждения уголовного дела.

«Я могу сказать, что такое поведение главы района совершенно недопустимо. Даже если предположить, что вопросы были неудобными, это абсолютно не дает права чиновнику не только бить журналиста, но и оскорблять его. Такое поведение Сергея Зайцева несовместимо с занимаемой им должностью», — прокомментировала ситуацию собеседница ФАН.

Эта история — из ряда вон выходящая, утверждает экс-сенатор. Зайцев должен ответить перед законом.

«По сути дела, он совершил хулиганские действия. Не столь важно даже, были ли нанесены физические повреждения журналисту, важен моральный ущерб. Чиновник унизил человеческое достоинство корреспондента, просто выполнявшего свою работу, тот брал интервью по фактам, которые показались ему подозрительными», — возмущается экс-сенатор.

По ее словам, Зайцев не имеет морального права занимать пост главы района, где по его вине, — что доказано судом, — погибли 12 человек.

«И ведь этот чиновник не может не понимать, что на нем лежит огромный моральный груз. А он продолжает руководить районом и при этом ведет себя хамским образом. Даже отбывший тюремный срок человек в такой ситуации будет переживать, что он виноват в чьей-то смерти. А глава Ширинского района был амнистирован и чувствует себя настолько безнаказанным, что готов распускать руки, не стесняясь камеры. Именно из-за таких, как Зайцев, соответствующее отношение к власти у людей», — возмущается собеседница ФАН.

На вопрос, есть ли у Зайцева покровители среди республиканских чиновников, Валентина Петренко дать ответ затруднилась.

«Но то, что такие люди возглавляют районы, свидетельствует: с кадрами на местах у нас серьезные проблемы», — уверена бывший член Совета Федерации.

По ее мнению, на этот раз Зайцев должен понести реальное наказание.

«Если его оправдают или дадут условный срок, то многие чиновники на местах воспримут это как разрешение хамить и даже избивать не только журналистов, но и всех, кто к ним приходит с какими-то своими бедами и проблемами и задает неудобные вопросы. Сегодня он повалил на пол журналиста — а завтра что? Пистолет из ящика достанет?» — эмоционально резюмировала собеседница ФАН.

В апреле 2019 года Следственный комитет России сообщал, что Зайцев был осужден за невыполнение требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Его халатность привела к тому, что весной 2015 года 12 человек погибли, еще 54 получили ранения во время пожаров. Зайцев получил 4,5 года лишения свободы. Однако в соответствии с постановлением Госдумы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» он, как и еще двое виновных по этому делу ширинских чиновника, были освобождены от ответственности.