Как устроена защита ракет «Союз» от молний

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин сообщил, что удары молний не страшны ракетам серии «Союз».

Ранее стало известно, что в ракету-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала утром с космодрома «Плесецк», сразу после пуска ударила молния. Это произошло спустя 10 секунд после отрыва ракеты от земли. Отмечается, что инцидент никак не повлиял на успешный старт ракеты-носителя.

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — сказал начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук.

Комментируя произошедшее, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что такие «капризы погоды для российских ракет-носителей не помеха».

«В школьном курсе физики есть так называемая «Клетка Максвелла»: это когда в заземленную железную клетку заходит человек, а вокруг бушуют молнии и все прочее. Тем не менее внутрь клетки никакие электромагнитные волны не проникают. Так и здесь: последняя авиационная катастрофа, когда молния ударяла в самолет, произошла в 60-е годы. С тех пор ничего подобного не было, так как сделали систему громоотводов. Ее смысл заключается в том, что энергия молнии «стекает» по специальным проводникам по корпусу ракеты. По сути, она уходит, не тревожа космические или авиационные аппараты», — утверждает эксперт.

Отметим, это первый запуск «Союза-2.1б» с Плесецка в 2019 году. Изначально пуск должен был состояться 13 мая, однако его перенесли по неизвестной причине.

«Кстати, многие обращали внимание, что на стартовых столах Байконура и в Плесецка по углам стоят высоченные мачты с острыми концами. Это громоотводы, чтобы молния ничего не повредила внутри. Так что все системы «Союза», и на земле и в воздухе абсолютно защищены от молний. Ну, ударило и ударило. Молнии очень часто бьют по космическим кораблям и самолетам, просто мы никогда внимания не обращали на это. Все придумано еще в 19 веке. Стоит система громоотвода с острием, как учил Фарадей», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, «Союз-2» — это семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. Разработаны и произведены в самарском РКЦ «Прогресс» и являются глубокой модернизацией ракеты-носителя «Союз-У». В семейство входит двухступенчатая РН «Союз-2.1в» легкого класса. Сегодня в российскую орбитальную группировку «Глонасс-М» входят 26 спутников, 24 из которых используются по целевому назначению. Один в настоящее время проходит летные испытания и еще один находится в орбитальном резерве.