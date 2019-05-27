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Стали известны подробности нападения на редакцию «Родины» в Ставрополе

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Стали известны подробности нападения на редакцию «Родины» в Ставрополе

Ставрополь, 27 мая. Стали известны подробности ЧП в Ставрополе, где вооруженный ножом мужчина напал на редакцию газеты «Родина».

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что злоумышленник был оперативно задержан. В местном отделении КПРФ сообщили данные о преступнике. Мужчине 46 лет, действовал один. Скорее всего, был не в себе. В пресс-службе партии уточнили, что среди четверых пострадавших только один человек находится в состоянии средней тяжести, его направили на осмотр в больницу. Все остальные получили легкие ранения. Им оказали помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась, уточнил собеседник издания «Политнавигатор».

По данным источника Федерального агентства новостей, нападавший Константин Сиднеев имеет высшее педагогическое образование по специальности филолог. Несколько дней назад он пропал без вести и до сих пор числится в розыске. В день исчезновения он собирался ехать в библиотеку Ставрополя. Мужчина состоит на учете у психиатра.

Телеграм-канал Life Shot уточняет, что самые тяжелые повреждения при нападении получил главный редактор «Родины» Николай Бондаренко.

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Автор: Игорь Федоров
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