На Украине отчитались об огневых испытаниях ракетного комплекса «Нептун»

Киев, 27 мая. Ракетный комплекс «Нептун» прошел огневые испытания, которые состоялись на одном из военных полигонов Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром».

По данным ведомства, специалисты во время стрельб проверили работу нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Она получила новую головку самонаведения, крылья и рули большей площади для лучшей управляемости, а также обновленный стартовый двигатель, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ракете заменили часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Р-360 теперь может маневрировать на маршруте полета к цели.

«Становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом», — говорится в отчете ведомства.

Напомним, еще в апреле советник экс-президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что новый ракетный комплекс «Нептун» сможет преодолевать расстояние в 300 километров и поражать цели в Севастопольской бухте. Также, по его словам, ракета может «стелиться» вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать крупные корабли.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей поставил его слова под сомнение и уточнил, что украинское оружие — это всего лишь немного трансформированная ракета российского производства.