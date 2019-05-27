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Бывший ученик ранил двух человек в польской школе

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Бывший ученик ранил двух человек в польской школе

Варшава, 27 мая. В польском городе Бжесць-Куявский человек в маске устроил стрельбу в школе. По некоторым данным, преступник — это бывший ученик школы.  

Портал Onet.pl пишет, что 18-летний злоумышленник разбрасывал петарды, а также напал на уборщицу. Другая пострадавшая — это ученица 11-го класса. Какое огнестрельное оружие использовал стрелок, пока неизвестно. По данным Pap.pl, преступник стрелял в уборщицу из пистолета, а школьница была ранена при разрыве шумовых петард.

Пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает. Устроившего стрельбу задержали полицейские. По некоторым данным, ранее 18-летний юноша мог проходить психиатрическое лечение.

О мотивах нападения ничего не сообщается. Напомним, в апреле стрельба произошла в школе в американском штате Аризона.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Onet.pl
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