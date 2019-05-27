Белоруссия вернула России часть загрязненной нефти

Минск, 27 мая. Белоруссия вернула РФ более 80 тыс. тонн российской загрязненной нефти, которая поступила в транзитный трубопровод «Дружба». Об этом сообщает белорусская компания «Белнефтехим».

«С 24 мая по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что разработаны и согласованы все документы, предусматривающие реверс загрязненной нефти. В то же время поставка чистой нефти на «Мозырский НПЗ» и на Украину осуществляется в штатном режиме.

Ранее Белоруссия заявила о существенном падении качества нефти, которая поступает через республику по транзитному трубопроводу «Дружба». Минск принял решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может обсудить данную ситуацию со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая.