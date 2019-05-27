Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов перед ЕГЭ

Москва, 27 мая. Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал без утечек экзаменационных материалов, об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на открытии Ситуационного центра (СИЦ) для мониторинга проведения ЕГЭ.

«Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые», — заявил Кравцов.

По словам главы ведомства, в первый день основного периода сдачи ЕГЭ проходят экзамены по литературе и географии. Участие в открытии московского СИЦ приняла вице-премьер Татьяна Голикова. В центре одновременно могут работать до 200 наблюдателей. Также же центры работают еще в 47 регионах РФ.

В этом году ЕГЭ проводится в 5,7 тысячи пунктах. Для видеонаблюдения задействованы около 100 тысяч камер. За проведением экзаменов будут наблюдать более 7 тысяч общественных наблюдателей и 2,5 тысячи онлайн-наблюдателей.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в нынешнем году продлится с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ. Завотделением психотерапевтической помощи больницы имени Алексеева Никита Чернов порекомендовал школьникам не принимать успокоительные перед ЕГЭ.