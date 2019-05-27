Путин поручил Титову разобраться с фиктивными штрафами на дорогах

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросил подготовить предложения по усовершенствованию работы новых систем контроля на транспорте.

«Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего, связаны с транспортом. То есть эти новые системы контроля. Понятно, что там было очень «низко», их не было, а сегодня они растут. Это и (система) «Платон», и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства, это контроль на дорогах. Сегодня, в общем, это выливается уже в серьезные цифры», — отметил Титов.

Президент задал вопрос, за какое нарушение в таком случае выписывают штраф. Титов объяснил, что речь идет об автоматическом контроле, который не всегда корректно фиксирует нарушения. «Там бывают мягкие тенты, на ветру чуть-чуть изменилось – его штрафуют», разъяснил Титов.

Омбудсмен добавил, что пока технология до конца не отработана и, поэтому, часто случаются технические накладки. Эта ситуация, в свою очередь, оказывает большую финансовую нагрузку на транспортные компании.

Одним из вариантов решения проблемы Титов назвал появление на дорогах предупреждающих знаков, чтобы водители могли сразу проверять свои штрафы. Бизнес-омбудсмен добавил, что механизм не налажен и систему нужно совершенствовать. Президент согласился с тем, что нужно разбираться в ситуации, когда человека наказывают за тент, который раздуло ветром, «хотя нет никакого нарушения на самом деле».