Ставропольскую редакцию газеты «Родина» атаковал мужчина с ножом, есть раненые

Ставрополь, 27 мая. Неизвестный человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе. В результате ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, злоумышленника оперативно задержали, с ним проводятся все необходимые следственные действия.

Владимиров подчеркнул, что сейчас жизни получивших ранения журналистов ничего не угрожает, с ними работают медики.

«Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно», — уточнил руководитель региона в своем Instagram.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.