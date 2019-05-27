Kia запустила продажи новой модели Sportage

Сеул, 27 мая. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia дала старт продажам модели Sportage с системой полного привода нового поколения.

Новинка схожа по дизайну экстерьера и интерьера с предыдущей версией модели. Электронная система полного привода может оценивать дорожные условия и стиль вождения, благодаря чему автоматически переводит соотношение крутящего момента между передней и задней осями.

Передняя часть авто стала более динамичной, ее оснастили светодиодными фарами. В интерьере появилась обновленная центральная консоль и блок управления климатической системы, теперь все кнопки сенсорные. Кроме того, появился «парящий» сенсорный экран мультимедийного комплекса и приборная панель с цветным LED-дисплеем бортового компьютера.

Главной особенностью кроссовера стала новая система полного привода, однако в бюджетных версиях модель получила передний привод. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый или 1,6-литровый турбомотор, мощность которого составляет 165 лошадиных сил и 177 лошадиных сил соответственно.

Информации о стоимости кроссовера пока нет, однако в понедельник продажи Kia Sportage должны стартовать в Китае.

Ранее корейский автомобильный гигант Kia показал первое изображение нового компактного молодежного кроссовера, официальная презентация которого состоится летом 2019 года. Название SUV, а также его технические параметры держат в строгом секрете.

Кроме того, в середине мая стартовали продажи нового седана Kia Cerato (K3) с агрессивным экстерьером.