Звезды шоу-бизнеса тепло поздравили Петербург с Днем рождения

Москва, 27 мая. Звезды театра и кино тепло поздравили Санкт-Петербург с Днем рождения, а также рассказали, что для них значит Северная столица.

Как отметил актер и участник «Квартета И» Леонид Барац, самое яркое впечатление от Петербурга у него — жители города на Неве. Он выразил надежду, что петербуржцы в дальнейшем будут нести петербургскую глубину и свободолюбие, пишет «Ньюинформ».

«Этот город я очень люблю. Желаю ему поменьше сосулей и побольше красивых людей на улицах», — сказал Барац.

Скандальный шоумен Никита Джигурда рассказал, что только что вернулся из Петербурга, где отмечал 20-летие съемок ленты «Тонкая штучка» режиссера Александра Полынникова.

Артист напомнил, что сыграл в картине грузина Гиви, а компанию ему составили Дмитрий Певцов, Александра Захарова и Алексей Серебряков.

Он признался, что очень любит Северную столицу, а также отметил, что в свое время хотел переехать в этот город вместе со своей супругой Мариной Анисиной.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому прошла в день основания Петербурга утром 27 мая.