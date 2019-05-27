Глава ПНС Ливии проведет переговоры с премьером Мальты

Валлетта, 27 мая. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в понедельник посетил Мальту с рабочим визитом.

Ожидается, что политик в ближайшее время проведет переговоры с премьер-министром Мальтой Джозефом Мускатом, сообщает The Libya Observer. Другие подробности визита лидера ПНС не уточняются.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает одобренное ООН Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.

МИД РФ заявил, что он крайне обеспокоен складывающейся в африканкой стране ситуацией. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, противоборствующие стороны по-прежнему делают ставку на силовое решение противоречий.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН правительство национального согласия.