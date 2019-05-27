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Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей

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Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей

Москва, 27 мая. Российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проблемы с передними стеклоочистителем могут привести к плохой видимости во время движения. Речь идет о модели Mazda 3, реализованной с сентября 2015 года по март 2018 года. В автомобилях будет заменен передний блок управления оборудованием кузова. Ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross. Производитель планирует заменить промежуточный рулевой вал Lada XRay Cross. Ранее в Сети появились фотографии с демонстрацией дефектного узла на автомобиле, который сломался в нескольких местах сварки. 

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Автор: Сергей Петров
Источник: Росстандарт
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