В Совфеде надеются, что новый президент Литвы станет «нормальным партнером России»

Экономист Гитанас Науседа, который побеждает во втором туре выборов президента Литвы, станет хорошим партнером России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Выборы президента

Согласно официальной информации литовского ЦИК, после обработки данных на всех избирательных участках Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент, депутат сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.

Шимоните уже поздравила Науседу с победой на президентских выборах. Его также поздравила пока еще действующий президент Литвы Даля Грибаускайте. Она пожелала ему сил и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Гитанас Науседа родился в 1964 году. С 1994-го работал в Банке Литвы. Сначала он был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, потом директором департамента денежно-кредитной политики. В 1998 году вошел в состав правления банка.

Прагматичный взгляд

Как отметил сенатор Олег Морозов, ситуация развивается для России в весьма позитивном ключе. Новый президент Литвы — человек исключительно прагматичных взглядов.

«Нам не нужна никакая проросси0зйская позиция. Нам нужна трезвая позиция, взвешенная, именно прагматичная, о чем Науседа, собственно, неоднократно говорил. И так он действовал всю свою биографию. Он всегда был человеком с умеренными взглядами. При этом Науседа не скрывает свою евроатлантическую приверженность и ориентацию на улучшение отношений с Россией. Но нам нужны политики баланса, которые не отказываются от своих ценностей, но при этом делают все для того, чтобы отношения с ближайшим соседом были нормальными», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор выразил мнение, что прагматизм, экономическая выгода очевидны в попытке наладить отношения с Москвой. По словам Морозова, Даля Грибаускайте руководствовалась, скорее, морально-психологическими подходами и личным негативным отношением к России, нежели национальными интересами.

«Думается, что президент Литвы Гитанас Науседа в этом смысле будет нормальным партнером России», — заключил Олег Морозов.

Ранее Науседа выступил против «жесткой риторики» в отношениях с Россией. Он выступил за «прагматический подход» в диалоге с Москвой.