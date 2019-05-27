Напавший на журналиста чиновник из Хакасии стал фигурантом уголовного дела. События дня. ФАН-ТВ

Нападение на журналиста

Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело по факту нападения чиновника на журналиста. Это произошло 22 мая. Корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву и задал вопросы о состоянии домов, в которых проживают люди, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. Профессиональный интерес почему-то привел чиновника в бешенство. Он толкнул журналиста и повалил его на пол.

«У нас 144 статья есть давно, а приговоров по ней практически нет, и сколько раз мы пытались журналистов защищать, направляя заявление о возбуждении уголовного дела по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналиста, когда и камеру разбивали, и избивали, и угрожали. Следственные органы каждый раз говорят: «Мы не знаем, как расследовать такие дела. Как мы будем доказывать, что это [избиение — прим. Редакции] связано с его трудовой деятельностью?». И все спускается на тормозах. Очень важно, чтобы этому поступку была дана адекватная оценка», — отмечает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Кстати, в материалах программы журналисты сообщили о коррупционных преступлениях чиновника. Связано ли это с проявленной экспрессией — мы сказать не беремся. А вот следователи проверят информацию.