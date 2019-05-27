Напавший на журналиста чиновник из Хакасии стал фигурантом уголовного дела. События дня. ФАН-ТВ

Нападение на журналиста
Следственный комитет Хакасии возбудил уголовное дело по факту нападения чиновника на журналиста. Это произошло 22 мая. Корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву и задал вопросы о состоянии домов, в которых проживают люди, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. Профессиональный интерес почему-то привел чиновника в бешенство. Он толкнул журналиста и повалил его на пол.
«У нас 144 статья есть давно, а приговоров по ней практически нет, и сколько раз мы пытались журналистов защищать, направляя заявление о возбуждении уголовного дела по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналиста, когда и камеру разбивали, и избивали, и угрожали. Следственные органы каждый раз говорят: «Мы не знаем, как расследовать такие дела. Как мы будем доказывать, что это [избиение — прим. Редакции] связано с его трудовой деятельностью?». И все спускается на тормозах. Очень важно, чтобы этому поступку была дана адекватная оценка», — отмечает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
Кстати, в материалах программы журналисты сообщили о коррупционных преступлениях чиновника. Связано ли это с проявленной экспрессией — мы сказать не беремся. А вот следователи проверят информацию.
Взрыв в Лионе
Одного из возможных организаторов взрыва в Лионе задержали во Франции. Об этом заявили в МВД страны. Никакой информации о личности подозреваемого пока не сообщается. Напомним, взрыв на улице Виктора Гюго прогремел вечером 24 мая, 13 человек получили ранения. Записи с камер видеонаблюдения показали: неизвестный мужчина подъехал к зданию на велосипеде и оставил рюкзак с бомбой. Распознать лицо злоумышленника было крайне не просто, поскольку он был в маске и больших солнцезащитных очках.
Новый президент Литвы
Гитанас Науседа — новый глава Литвы. Банкир победил во втором туре президентских выборов, об этом сообщил ЦИК страны. Науседа набрал более 66% голосов, а его конкурент Ингрида Шимоните в два раза меньше. 55-летний литовский экономист Науседа участвовал в выборах как независимый кандидат. Официально в должность президента Литвы он вступит 12 июля. Однако о своих намерениях политик рассказывал еще до избрания. К примеру, он планирует усилить сотрудничество с НАТО и США. Но в то же время выступает против «жесткой риторики» в отношениях с Россией. Неуседа считает, что спорные моменты нужно решать за столом переговоров.
Торговая сделка с Китаем
США не готовы заключить торговую сделку с Китаем, пока. Так заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Дело в том, что текущее положение вещей для Вашингтона получилось весьма выгодным. Американский президент отметил, что из-за повышенных пошлин на китайские товары в Штаты поступают дополнительные средства. Но в будущем Трамп все же планирует заключить сделку с Поднебесной. Правда, когда наступит будущее, он не уточнил. Очевидно, лидер США полагает, что экономическая политика Пекина не изменится, никак и никогда. Однако, напомню, в мае этого года Вашингтон еще раз повысил торговые пошлины на китайские товары с 10 до 25% на сумму 200 млрд долларов. А власти Китая заявили, что будут действовать зеркально. Ответные меры вступят в силу уже с 1 июня.