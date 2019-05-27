Москва, 27 мая. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома «Плесецк». Его начальник — генерал-майор Николай Нестечук — сообщил, что во время старта в ракету ударила молния, однако пуск прошел в штатном режиме. Генерал-майор подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказал, что молния не может повредить российское ракетно-космическое оружие. С его мнением согласен глава космического ведомства.

«Молния вам не помеха», — заметил Рогозин, опубликовав на своей странице в Twitter видео запуска ракеты.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

Глава Роскосмоса поздравил с успешным запуском командование Космических войск России, боевой расчет космодрома «Плесецк», коллективы РКЦ «Прогресс», НПО имени Лавочкина и ИСС имени академика Решетнева.

Старт был осуществлен в понедельник, в 9.23 по московскому времени. Нестечук констатировал, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Уточнялось, что с космическим аппаратом успешно была установлена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы «Глонасс-М» функционируют нормально.

Для «Плесецка» состоявшийся пуск стал первым в году.