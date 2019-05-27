Киев, 27 мая. Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту страны отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу​​​.

Как пишет украинское интернет-издание «Обозреватель», Данилюк заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Секретарь СНБО не сомневается, что партнеры поддержат Украину, если Киев будет настроен на перемены. По мнению политика, Украина нуждается в этих международных организациях, так как многие реформы в государстве не завершены, а для их реализации нужны средства.

В феврале 2019 года сообщалось, что руководство Международного валютного фонда считает, что Украина способна погашать долги по кредитам прошлых лет. Об этом сообщил глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Люнгман напомнил, что Украина входит в период высоких долговых выплат. Представитель МВФ отметил, что политика Национального банка Украины, направленная на накопление золотовалютных резервов, а также существенная финансовая поддержка от международного сообщества свидетельствуют о том, что Киев способен выполнять свои долговые обязательства.

Представитель МВФ также добавил, что в течение последних шести месяцев на международных рынках капитала обозначилась определенная нестабильность, которая может оказать негативное влияние на украинскую экономику. В этих условиях Киеву необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, а также продолжать структурные реформы.

В конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 миллиардов долларов. В конце декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.

При этом в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги МВФ. Украинский политик Вадим Денисенко сообщил, что у Киева могут возникнуть проблемы с выплатой долгов Международному валютному фонду уже в 2019 году.