Генерал ВСУ объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией
Киев, 27 мая. Генерал ВСУ, экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко объяснил, почему Украина должна сесть за стол переговоров с Россией.
Переговоры с РФ он считает обязательными, ведь «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной».
«Мы должны вести переговоры с Россией, хотим ли мы этого или не хотим», — подчеркнул Кихтенко в эфире местного телеканала «Наш».
Отставной военный напомнил, что в последнем законе о реинтеграции Донбасса Россия указана как участник конфликта в Донбассе.
«Как мы не можем вести переговоры с Россией? У нас что, нет границ с ней, нет проблем?», – поразился генерал.
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является участницей войны на юго-востоке Украины и, наоборот, заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в стране. Однако киевские власти продолжают гнуть антироссийскую линию. Правительство пятого президента Украины Петра Порошенко использовало заявления о «мнимой российской агрессии» для получения финансовой помощи со стороны своих западных партнеров.
Ранее Кихтенко заявил, что стратегия Украины по кризису в Донбассе была ошибочной и в итоге привела только к большему отдалению Луганской и Донецкой народных республик.
«Мы практически отрезали эту территорию и считали, что там станет так плохо, что они начнут проситься назад, но для этого ничего не делали. Это огромная ошибка, это нужно понимать», – добавил он.