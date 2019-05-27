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Генерал ВСУ объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией

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Генерал ВСУ объяснил, почему Украина должна начать переговоры с Россией

Киев, 27 мая. Генерал ВСУ, экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко  объяснил, почему Украина должна сесть за стол переговоров с Россией.

Переговоры с РФ он считает обязательными, ведь «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной».

«Мы должны вести переговоры с Россией, хотим ли мы этого или не хотим», — подчеркнул Кихтенко в эфире местного телеканала «Наш».

Отставной военный напомнил, что в последнем законе о реинтеграции Донбасса Россия указана как участник конфликта в Донбассе.

«Как мы не можем вести переговоры с Россией? У нас что, нет границ с ней, нет проблем?», – поразился генерал.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является участницей войны на юго-востоке Украины и, наоборот, заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в стране. Однако киевские власти продолжают гнуть антироссийскую линию. Правительство пятого президента Украины Петра Порошенко использовало заявления о «мнимой российской агрессии» для получения финансовой помощи со стороны своих западных партнеров.

Ранее Кихтенко заявил, что стратегия Украины по кризису в Донбассе была ошибочной и в итоге  привела только к большему отдалению Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы практически отрезали эту территорию и считали, что там станет так плохо, что они начнут проситься назад, но для этого ничего не делали. Это огромная ошибка, это нужно понимать», – добавил он.

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Автор: Игорь Федоров
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