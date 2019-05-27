Стас Михайлов укорил коллег за неискренние поздравления

Москва, 27 мая. Российский певец Стас Михайлов отпраздновал свой 50-летний юбилей большим концертом. Приглашенные звезды поздравили артиста со сцены, однако после праздника певец укорил их в неискренности.

Певец опубликовал в Instagram фотографию с Филиппом Киркоровым, поблагодарив его за то, что тот пришел на концерт.

«Филипп, спасибо, что пришел и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова… Спасибо моим коллегам, тем, кто пришел и поддержал!» — написал Михайлов.

Замечание артиста удивило его поклонников. Подписчики в комментариях стали расспрашивать звезду, действительно ли все такие неискренние.

Тем не менее, Стас Михайлов привлекает к себе все больше внимания фанатов. Артист удивил поклонников новым имиджем. Артист предстал перед публикой в рэперском стиле. Кроме того, поклонники отметили, что Михайлов очень посвежел в последнее время.

Ранее жена певца Стаса Михайлова Ирина опубликовала в своем Instagram видео с телеведущей Еленой Малышевой, которая станцевала на юбилейном выступлении певца. На концерте, приуроченном к пятидесятилетию Михайлова, среди танцующих в зале подписчики Ирины Михайловой заметили Малышеву, которая активно двигалась под музыку, улыбаясь и хлопая в ладоши. В комментариях к фотографиям с концерта сама Малышева призналась, что с удовольствием слушает Михайлова и ходит на его концерты.