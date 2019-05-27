Москва, 27 мая. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» реализуется по графику, комментировать возможные санкции в его отношении можно только по факту. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он отметил, что со стороны западных стран неоднократно звучали угрозы о том, что проекты по введению ограничительных мер в отношении трубопровода, разрабатываются.

«Давайте комментировать не слова, а факты. Проект строится и продолжает строиться в соответствии с утвержденным графиком», — отреагировал Новак, отвечая на вопрос о возможных санкциях США против «Северного потока— 2».

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно заявлял о планах ввести ограничительные меры в отношении проекта строительства газопровода. В частности, на прошлой неделе об этом заявил глава министерства энергетики США Рик Перри, выступая на Украине, куда он прибыл для участия в инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского, пишет «Царьград».

Трубопровод, напомним, будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Протяженность объекта составит 1,22 тысячи километров.

Как не раз отмечали эксперты в аналитических материалах, трубопровод обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории, пишет Infox.ru.

При этом категорически против проекта выступают США, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Кроме того, власти Украины боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, высказывается против также и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву.

Ранее федеральное министерство экономики и энергетики Германии заявило, что Берлин не намерен подчиняться возможным санкциям Вашингтона против проекта «Северный поток — 2».