Шнуров отреагировал на слова патриарха о трех храмах в сутки нецензурным стихом

Москва, 27 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что РПЦ каждые сутки возводит по три храма.

Певец иронично отмечает, что строительство храмов в наше время стало более приоритетным, чем строительство больниц, школ и создание скверов, отмечает «Культуромания». При этом, выражая свое отношение к этому, он использует нецензурную лексику.

«Пусть не хватает нам жилищ, но где же богу жить, ей-богу. Больницы, школы, даже скверы пусть погодят, это не к спеху», — пишет Шнуров в Instagram.

Накануне патриарх Кирилл объявил о том, что Русская православная церковь в сутки возводит по три храма. Всего за последние 10 лет было построено 30 тыс. подобных религиозных объектов. Сам Кирилл обилие храмов объяснил высоким запросом на православие в российском обществе, уставшем от атеизма за годы советской власти.

Протодиакон Андрей Кураев, как и лидер «Ленинграда», отнесся к словам главы РПЦ весьма скептично. В интервью «Ридусу» он заявил, что патриарх «где-то потерял чувство меры», а от церкви постоянно идут требования предоставить больше денег и полномочий.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь попросил СМИ не спекулировать на этой теме и внимательнее ознакомиться со статистикой открытия новых храмов, которая публикуется на портале «Приходы.ру», пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, которое вызвало протесты со стороны местных жителей.