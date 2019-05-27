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Каменских поделилась откровенными фото из свадебного путешествия

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Каменских поделилась откровенными фото из свадебного путешествия

Москва, 27 мая. Певица Настя Каменских опубликовала фото с мужем Алексеем Потапенко, известным как Потап, где они загорают на пляже во время медового месяца.

Популярный дуэт Потап и Настя Каменских 23 мая стали мужем и женой. После шикарной свадьбы молодожены отправились в теплые края, где проводят медовый месяц. О свадебном путешествии с супругом певица регулярно информирует своих поклонников, выкладывая снимки в Instagram.

Так, на странице в соцсети появились откровенные фотографии с пляжа. На них полуобнаженные Потап и Каменских загорают и пьют шампанское.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

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Поклонники певицы оценили ее женственную фигуру, отметив, что у звезды роскошные формы. Всего несколько лет назад Каменских весила  80 килограммов при росте 173 сантиметра. Однако девушка взялась за себя и похудела на 20 килограммов. Ее поступок послужил примером для Потапа, который следом похудел почти на 30 килограммов.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный благодаря своему сценическому образу Верки Сердючки, рассказал, что перед свадьбой с Потапом Каменских призналась, что хочет детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Weddingday всегда невероятно важный для каждой девушки❤ И как же радостно, когда он идеален???? Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна???? ⠀ За то, что в этот день все прошло невероятно и волшебно, благодарю: ⠀ ????Event organisation: мои незаменимые @gg_project @ludagolubitskaya @golubitskaya ????MUA: @mariia_samharadze ????Hair: @vlasova____irina ????Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata ????Decor: @fiori_ua ????Dream dress: @novias.ua @galialahav ????Photo: @taranenkopro ⠀ #bearanddiamond #royalwedding #bride #wedding #fiori #novias

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Рэпер и певица долгое время хранили свой роман в тайне. Каменских поблагодарила мужа за то, что он поддержал ее решение не придавать их отношения огласке. Свадьбу дуэта уже назвали событием года в украинском шоу-бизнесе. 

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Насти Каменских в Instagram
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