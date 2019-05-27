The Times сравнила борьбу за лидерство с «Игрой престолов»

Брюссель, 27 мая. Борьба за главные посты в ЕС сравнима по степени интриги с нашумевшим сериалом «Игра престолов» — только без драконов и привлекательных людей. Долгие и напряженные переговоры по поводу кандидатур на руководящие посты в структурах организации начнутся сразу после парламентских выборов в Евросоюзе, пишет The Times.

Главы ЕС соберутся на торжественный ужин, чтобы обсудить возможные назначения в структурах организации уже завтра, 28 мая. Как ожидается, споры станут настолько ожесточенными, «что во все стороны полетят искры», пишет газета.

«Это будет «Игра престолов», только без драконов или привлекательных людей», — цитирует издание слова одного из европейских чиновников.

В ближайшие месяцы членам Европарламента предстоит выбрать пять руководителей его основных структур. Основным претендентом на пост главы Европарламента эксперты называют представителя Европейской народной партии — 46-летнего Манфреда Вебера. Издание отмечает, что возможный преемник Юнкера «не отличается харизмой и практически неизвестен за пределами родной Баварии», однако его поддерживают восемь глав государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом, совсем не очевидно, что Вебер «унаследует» кресло Юнкера. У этого назначения достаточно противников, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению газеты, эти споры могут привести к вакууму лидерства по обе стороны Ла-Манша.