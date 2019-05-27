Адвокат Вышинского сообщил об отказе в кассации журналисту

Киев, 27 мая. Объединенная палата Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины отказала защите журналиста и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в кассационной жалобе о его противоправном аресте. Об этом заявил в понедельник представляющий интересы журналиста адвокат Игорь Мокин.

«Суд отказал в кассационной жалобе», — сказал юрист, напомнив, что рассмотрение дела журналиста будет продолжено в этой инстанции в предстоящий четверг, где прокуратура зачитывает обвинительный акт.

Мокин также заверил, что защита продолжит бороться в Подольском районном суде украинской столицы, передает ТАСС.

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение отмены о незаконности ареста Вышинского на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда 20 марта.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая прошлого года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и нелегальном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на 60 дней, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В последний раз 7 мая Подольский районный суд продлил арест журналисту до 22 июля.

Как сообщал Infox.ru, журналисты обратились к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом отпустить на свободу Вышинского.