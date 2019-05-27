Эксперт призвал игнорировать решение трибунала ООН по украинским морякам

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что России необходимо игнорировать решение трибунала ООН в деле украинских моряков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом конвенция ООН по морскому праву от 1982 года неприменима, о чем российский МИД уведомил Организацию Объединенных Наций.

«Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — заявил он журналистам, комментируя решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение государственной границы РФ.

Отметим, 25 мая международный суд обязал Москву освободить 24 украинских моряков и вернуть три задержанных судна ВМС Украины. Согласно постановлению, это требование должно быть выполнено в течение месяца. Кроме того, стороны должны представить отчеты по ситуации не позднее 25 июня.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что члены международного трибунала необъективны, так как поддерживают в этой ситуации только Киев.

«Кроме того, полномочия и сам функционал ООН, к сожалению, все больше и больше утрачивают свою значимость. Мы же продолжаем выполнять решения организации только потому, что остаемся членами Совета безопасности. Ну а в данной ситуации нужно поступать просто — опираться на свои национальные интересы, на свое собственное законодательство и брать пример с других стран, которые игнорируют решения ООН. Если нам так навязывают требования, нужно брать пример с тех же США, Израиля и других стран», — говорит эксперт.

Показательным примером действий западной коалиции, которая проигнорировала решение Организации объединенных наций, являются бомбардировки Федеративной республики Югославия в 1999 году. Тогда Совет безопасности ООН принял резолюцию под номером 1199, призывающую стороны к прекращению огня.

«Нужно просто спокойно игнорировать решение ООН, тем более что сейчас ряд стран все равно пытаются налаживать отношения с Россией, хотя и используя при этом довольно двойственную, лукавую риторику и пока что сохраняя все антироссийские действия. Но перелом может произойти в любое время. Нам в любом случае нужно продолжать гнуть свою линию — есть санкционное давление или нет. Мы должны действовать согласно своим национальным и государственным интересам», — заключил Безпалько.

Напомним, российская сторона отказалась присутствовать на слушаниях по делу о задержании украинских моряков, объяснив это тем, что Международный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.