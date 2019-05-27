В программе СК РФ «Следовательно» обсудили проблему молодежного радикализма

Москва, 27 мая. На официальном канале Следственного комитета РФ в Youtube опубликован новый выпуск программы «Следовательно».

В обсуждении проблемы молодежного радикализма приняли участие заведующий лаборатории РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Рогозин, руководитель отдела аналитического сопровождения следствия главного управления СК РФ Денис Кунев и доктор психологических наук Мария Киселева.

Эксперты разбирались, что делать с молодежью, которая хочет коренным образом изменить жизненный и ценностный уклад общества, а также как поставить это естественное стремление молодых людей к переменам на службу обществу.

Гости студии пришли к выводу, что юные судьбы необходимо уберечь от необдуманных шагов, несмотря на то, что сделать это без конфронтации зачастую бывает сложно. Эксперты предупредили, что в век технологий экстремистам и провокаторам зачастую становится проще завербовать молодых людей, втянув их в свою «игру».

В завершении программы ведущий напомнил об известной фразе русского правоведа Константина Победоносцева, более 100 лет назад сказавшего, что «тот, кто не был радикалом в молодости, — подлец, а тот, кто не стал консерватором в зрелости, — дурак».

Отметим, традиционно эту фразу приписывают Уинстону Черчиллю, ее настоящим автором, по некоторым данным, является французский историк, политический и государственный деятель XIX века Франсуа Гизо.