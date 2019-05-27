Сирия, 27 мая. ВКС РФ и ВВС Сирии проводят совместные операции в Идлибе, в Хаме САА обивает нападения «Тахрир аш-Шам». В Дейр-эз-Зоре рядом с штаб-квартирой отряда курдских сил безопасности «Асайиш» взорвался мотоцикл. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали радикалов на юге Идлиба.

ВВС Сирии: провели операции в Идлибе, нанести авиаудары по боевикам в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1: подозревается в организации теракта в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из РСЗО «Град» подразделение САА в Хаме.

Курды: потеряли несколько человек в результате теракта в Дейр-эз-Зоре

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия возобновились вылеты ВВС Сирии. Днем вертолеты сирийских военно-воздушных сил совершили рейд в районе города Кабана. Были нанесены удары по укрытиям боевиков на склонах Курдских Гор, передает портал Baladi News.

По данным военных источников, сирийская армия готовится захватить Кабану и остальные пункты, находящиеся под контролем боевиков на границе провинций Идлиб и Латакия. В случае успеха САА отрежет оставшихся джихадистов в Латакии от путей подкрепления из Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал SANA News передает, что инженерными подразделениями САА утром были уничтожены СВУ и боеприпасы, оставленные боевиками в районе Аш-Шула. В 2017 году армия Сирии освободила город от террористов «Исламского государства», но до сих пор на покинутых боевиками территориях местные жители или военные находят тайники с взрывчаткой и боеприпасы.

Портал Halab Today TV передает, что в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Аль-Бусейра пострадали несколько бойцов отряда курдских сил безопасности «Асайиш». Мотоцикл был припаркован рядом с их штаб-квартирой. В организации теракта подозреваются боевики «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге провинции военная авиация Сирии и России продолжает наносить удары по расположениям террористов. С вертолетов ВВС Сирии были обстреляны склады и позиции боевиков у городов Сафран, Кафр-Саджна и Маарат-Хамра, как передал новостной портал Baladi News. Twitter источник (@MMCSYR) сообщил, что ВВС Сирии совершили вылет в район расположений боевиков у города Бар, Накир и Кафр-Набаль на юге провинции.

ВКС РФ нанесли точечные удары с воздуха по укрепрайонам джихадистов у поселения Аблин на склонах горы Джебель Аль-Завия, об этом также сообщил канал MMCSYR.

Провинция Хама

По информации портала Baladi News, ВВС Сирии ударили по боевикам «Тахрир аш-Шам» в предместьях деревни Ас-Сармания в ответ на обстрел подразделения САА. Информация о потерях среди радикалов пока что уточняется. Боевики обстреливают САА из РСЗО «Град», несколько снарядов попали в сельскохозяйственные угодья у поселения Майдан Газаль, в результате чего начался пожар. Официальные СМИ пока не сообщают о жертвах среди военнослужащих САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)