Волочкова рассказала, зачем села на шпагат в клетке

Фрагмент нашей репетиции спектакля «КЛОУН И БАЛЕРИНА» Это первая репетиция на подвесе. Я такая счастливая!???????? Безумно интересная постановка Николая Челнокова!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #клоунибалерина

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 26, 2019 at 5:54am PDT