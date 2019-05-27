Волочкова рассказала, зачем села на шпагат в клетке
Москва, 27 мая. Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео, где она сидит в поперечном шпагате, находясь внутри клетки. Необычный ролик звезды появился на ее странице в Instagram.
Шпагат уже давно стал фирменной позой Волочковой для фотографий, однако она продолжает удивлять своих поклонников. Звезда разместила новое видео, на кадрах которого она сидит в поперечном шпагате внутри кружащейся клетки. Затем танцовщица выполняет этот же элемент стоя.
Артистка объяснила, что на ролике запечатлена репетиция спектакля «Клоун и балерина», постановщиком которого выступает Николай Челноков.
«Это первая репетиция на подвесе, — уточнила Волочкова. — Я такая счастливая!»
Фрагмент нашей репетиции спектакля «КЛОУН И БАЛЕРИНА» Это первая репетиция на подвесе. Я такая счастливая!???????? Безумно интересная постановка Николая Челнокова!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #клоунибалерина
На прошлой неделе Волочкова вновь оказалась в центре скандала. Пользователи Сети негативно высказались о видео, на котором запечатлена танцующая бывшая балерина. Видеозапись с вечеринки опубликовал на своей странице в Instagram бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев. На кадрах ролика фрагменты балетного выступления Волочковой чередуются с кадрами, на которых скандальная звезда отплясывает на вечеринке в очень коротком платье.
Впрочем, нашлись интернет-пользователи, которые заступились за артистку. По их мнению, каждый имеет право иногда как следует отдохнуть.