Волочкова рассказала, зачем села на шпагат в клетке

Москва, 27 мая. Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео, где она сидит в поперечном шпагате, находясь внутри клетки. Необычный ролик звезды появился на ее странице в Instagram.

Шпагат уже давно стал фирменной позой Волочковой для фотографий, однако она продолжает удивлять своих поклонников. Звезда разместила новое видео, на кадрах которого она сидит в поперечном шпагате внутри кружащейся клетки. Затем танцовщица выполняет этот же элемент стоя.

Артистка объяснила, что на ролике запечатлена репетиция спектакля «Клоун и балерина», постановщиком которого выступает Николай Челноков.

«Это первая репетиция на подвесе, — уточнила Волочкова. — Я такая счастливая!»

На прошлой неделе Волочкова вновь оказалась в центре скандала. Пользователи Сети негативно высказались о видео, на котором запечатлена танцующая бывшая балерина. Видеозапись с вечеринки опубликовал на своей странице в Instagram бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев. На кадрах ролика фрагменты балетного выступления Волочковой чередуются с кадрами, на которых скандальная звезда отплясывает на вечеринке в очень коротком платье.

Впрочем, нашлись интернет-пользователи, которые заступились за артистку. По их мнению, каждый имеет право иногда как следует отдохнуть.