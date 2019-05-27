Молния ударила в «Союз» при пуске с «Плесецка»

Москва, 27 мая. Молния ударила в ракету космического назначения «Союз-2.1б» в понедельник при пуске с космодрома «Плесецк», сообщил начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Он уточнил, что молния ударила в ракету при отрыве «Союза» от стартового стола. Несмотря на это, по словам Нестечука, запуск космического аппарата прошел в штатном режиме.

«Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска», — подчеркнул он.

Как добавил генерал-майор, инцидент в очередной раз доказывает то, что молния не может повредить российское ракетно-космическое оружие.

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с пусковой установки «Плесецка» в 09.23 утра в понедельник. Для «Плесецка» состоявшийся пуск стал первым в году. Сейчас проведение полета «Союза» контролируют средства наземного автоматизированного комплекса. Космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на расчетную орбиту в соответствии с графиком.