Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Молния ударила в «Союз» при пуске с «Плесецка»

320
0 Оставить комментарий

Молния ударила в «Союз» при пуске с «Плесецка»

Москва, 27 мая. Молния ударила в ракету космического назначения «Союз-2.1б» в понедельник при пуске с космодрома «Плесецк», сообщил начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

Он уточнил, что молния ударила в ракету при отрыве «Союза» от стартового стола. Несмотря на это, по словам Нестечука, запуск космического аппарата прошел в штатном режиме.

«Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска», — подчеркнул он.

Как добавил генерал-майор, инцидент в очередной раз доказывает то, что молния не может повредить российское ракетно-космическое оружие.

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с пусковой установки «Плесецка» в 09.23 утра в понедельник. Для «Плесецка» состоявшийся пуск стал первым в году. Сейчас проведение полета «Союза» контролируют средства наземного автоматизированного комплекса. Космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на расчетную орбиту в соответствии с графиком.

infox - new
Автор: Василий Котов
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров