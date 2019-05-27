Путин пообещал подумать о залоге для подследственных предпринимателей

Москва, 27 мая. Президент РФ Владимир Путин пообещал проанализировать предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога.

По мнению Титова, на сегодняшний день самой большой проблемой является арест предпринимателей во время предварительного следствия, а также во время суда.

«Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес», — пояснил он.

Титов также привел данные социологического опроса предпринимателей, в ходе которого 54% респондентов заявили, что их бизнес закрылся в результате возбуждения дела, а 64% признались, что это подорвало бы их здоровье. Он также отметил, что мера пресечения в виде залога сейчас активно применяется в очень многих странах.

Омбудсмен добавил, что залог позволил бы предпринимателю не уходить от ответственности, но, с другой стороны, продолжать иметь возможность вести бизнес. Т

«В среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания», — добавил он.

Президент согласился, что все это негативные последствия.

«Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога», — пояснил он.

Президент пояснил, что если предполагаемое преступление «тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает». С другой стороны, он согласился, что залог, действительно, позволит не прекращать деятельность предприятия: «Людей на улицу не выбрасывать».