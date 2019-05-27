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МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП

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МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП

Москва, 27 мая. Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.

Видеоролики с выступления артистки в Ташкенте появились в социальной сети Instagram. МакSим одета в красное длинное платье, она выглядит здоровой.

Певица МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, девушка спешила на съемки клипа «Абонент недоступен». Ее перевезли в российскую столицу, а позже продюсер показала страшные синяки, оставшиеся на теле селебрити после ДТП.

Как сообщал «Ридус», лучшие врачи следили за состоянием и процессом выздоровления певицы. 

Девушка была выписана из медицинского учреждения 20 мая. Пиар-менеджер артистки заверила фанатов, что все переживания и тяжелые времена остались для исполнительницы позади.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Instagram
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