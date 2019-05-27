Специалисты рассказали родителям, как обезопасить своего ребенка

Москва, 27 мая. Представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали родителям, как обезопасить своего ребенка.

Специалисты перечислили несколько основных правил, которых следует придерживаться взрослым, чтобы дети не попали в опасную ситуацию. По их словам, в первую очередь необходимо объяснить ребенку, что любой человек, не являющийся членом семьи, — чужой, а общаться с ним можно только после разрешения родителей.

Представители Центра рекомендуют научить детей сообщать родителям обо всех передвижениях по городу, например, когда ребенок дошел до школы или вышел оттуда, либо приглашен в гости. Не менее важно, отметили эксперты, объяснить ребенку, что брать что-либо у незнакомых людей опасно, как и следовать за ними, если они куда-то зовут.

Специалисты напомнили, что в случае пропажи ребенка немедленно необходимо сообщить в полицию и предоставить ведомству все необходимые данные о ребенке. Также следует оповестить родных и руководство школы о случившемся.

Вместе с родственниками и друзьями, как советуют эксперты, необходимо организовать обход территории, где ребенок мог бы находиться. Можно также обратиться за помощью к волонтерам Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Напомним, Центр был создан в 2014 году в рамках указа президента РФ Владимира Путина. В настоящее время филиалы организации открыты в 23 регионах страны. Волонтеры Центра принимают участие в поисково-спасательных операциях, а также проводят профилактическую работу по обучению детей и родителей основам безопасности.