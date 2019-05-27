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Россия

На «Армии-2019» впервые представят новейшую технику ЮВО

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В рамках форума «Армия-2019» впервые представят новейшую технику ЮВО

Во время проведения форума «Армия-2019», помимо демонстрации современной военной мощи округа, участникам покажут технику времен Великой Отечественной войны, реконструкции значимых сражений, а также предоставят возможность пройти курс вождения военной техники и принять участие в соревнованиях по стрельбе, передает Федеральное агентство новостей.  

Реактивная система залпового огня «Ураган»

Показ состоится в столице Адыгее — Майкопе с 28 по 30 июня, в период проведения международного форума «Армия-2019». Конгрессно-выставочные мероприятия пройдут на базе майкопского филиала парка «Патриот». Для гостей будет организована выставка, где впервые представят новейшее перспективное вооружение, военную технику, современную экипировку военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе реактивную систему залпового огня «Ураган» и «Град», БТР-80, РЭМ-КЛ, гаубицу «Мста-Б» и Д-30, зенитную установку, а также танк ИС-3, пушки ЗИС-2 и Д-44 и другие.

Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2019» в Южном военном округе будет проходить с 27 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» в 14 субъектах Северокавказского и Южного ФО, а также на военной базе в Армении. 

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

В общей сложности, по заявлению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, Южный военный округ представит для демонстрации 10 тыс. единиц вооружения. 

«Масштабные выставочные мероприятия будут организованы на территории 15 субъектов Российской Федерации, а также в военно-патриотических парках российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии», — пояснил командующий войсками ЮВО.

Например, в Ставрополе посетители смогут не только оценить боевые возможности современного вооружения, представленного на выставке, но и пройти курс обучения вождению представленной техники, а также поучаствовать в соревнованиях по практической стрельбе.

Бронеавтомобиль «Рысь»

В местном филиале парка «Патриот» представят военную технику, современную экипировку военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивную систему залпового огня «Град-М», артиллерийскую установку «Нона» и БМД-2, ремонтно-эвакуационную машину (РЭМ-КЛ), а также автоматические и противотанковые гранатометы и др.

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Автор: Анастасия Антонова
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