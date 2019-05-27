Друг Максаковой чуть не подрался с народной артисткой РФ из-за наследства Вороненкова

Москва, 27 апреля. Спор о наследстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова едва не закончился дракой во время передачи «Звезды сошлись» на НТВ. В обсуждении этого вопроса участвовала мать Вороненкова Людмила и друг вдовы экс-депутата Марии Максаковой — Максим Яли.

Людмила Вороненкова обвинила бывшую жену своего сына в том, что та якобы не подпускает ее к внуку. Она также выразила уверенность, что Яли является любовником Максаковой. В ходе ожесточенных прений и выдвижения взаимных претензий Яли начал размахивать руками. Тогда сидевшая рядом народная артистка России Тамара Семина замахнулась на него со словами «Сейчас как врежу!».

Отметим, что отношения между Максаковой и ее бывшей свекровью остаются натянутыми. Вдова Вороненкова заявила, что мать экс-депутата поливает своего сына грязью с экранов телевизоров. В частности, по словам Максаковой, Вороненкова утверждает, что их совместный ребенок на самом деле был рожден от другого мужчины.

Напомним, что депутат от КПРФ Денис Вороненков в марте 2017 года стал фигурантом уголовного расследования о мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов, парламентарий сбежал на Украину, однако вскоре был убит в Киеве. Киллером оказался уроженец Севастополя, проживавший в Днепре Павел Паршов. Украинская прокуратура полагает, что заказчиком убийства был бывший супруг жены Вороненкова Марии Максаковой — Владимир Тюрин. Впрочем, Максакова уверена, что украинские власти придумали «русский след» в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.