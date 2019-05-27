Путин призвал избежать несуразности при проверках бизнеса

Москва, 27 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости несуразности в административной нагрузке и при проверках бизнеса. Об этом глава государства заявил на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

По словам Титова, количество проверок предпринимателей снизилось на 41%, при этом увеличилось количество штрафов. Предприниматели заявили о росте административной нагрузки на бизнес.

Кроме того, Титов отметил, что многие органы не используют предупреждения, а сразу применяют штрафы. Отдельное внимание Титов уделил контролю на дорогах, в том числе массы и габаритов при перевозках. Он подчеркнул, что система работает со сбоями, поэтому необходимо уделить особое внимание и отладить работу.

«Несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, Вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали. Кроме того, в рамках встречи Путин пообещал проанализировать предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога.