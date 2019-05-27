Армия Сирии наносит удары по скоплениям террористов на севере Хамы

Дамаск, 27 мая. Силы Сирийской арабской армии продолжают наносить удары по укреплениям и позициям террористических организаций, действующих на севере провинции Хама. Среди прочего, были обстреляны боевики в районе населенных пунктов Кафр-Зета и Аль-Латамина.

Источники в САА сообщили специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, что в ходе освобождения города Кафр-Набуда были взяты в плен несколько членов вооруженных группировок, связанных с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»).

Источник ФАН отметил, что в настоящее время сирийская армия направляет подкрепления в районы, освобожденные за последние несколько дней. В ходе следующего этапа наступательной операции на территории идлибской зоны деэскалации САА выдвинется в направлении населенных пунктов и деревень в долине Аль-Габ на севере Хамы.

Сообщается об освобождении САА деревень Аль-Джаммазия и Баб аль-Истара на северо-западе Хамы, одновременно с выходом на южную границу Идлиба в районе населенных пунктов Аль-Арима и Майдан Газаль к востоку от деревни Аль-Каракат. Напомним, при активной поддержке ВКС РФ сирийской армии удалось повторно выбить террористов «Ан-Нусры» из города Кафр-Набуда. Город на некоторые время был потерян, когда террористы воспользовались объявленным в гуманитарных целях режимом прекращения огня. Ведущую роль в возвращении Кафр-Набуды сыграли спецподразделения «Силы Тигра» сирийского генерала Сухейля аль-Хасана.

Напомним, масштабная военная операция на севере Хамы, получившая название «Рассвет в Идлибе», началась 30 апреля в ответ на постоянные провокации со стороны боевиков — во время непрекращающихся обстрелов из артиллерии, минометов и «Градов» гибли мирные люди в городах, находящихся под контролем САА, Скальбии и Мхарде. Кроме того, террористы неоднократно пытались обстрелять базу ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия, однако все атаки «Градов» и боевых дронов были отражены ПВО «Хмеймима».

Следует отметить, что после начала операции и первых успехов САА протурецкие группировки с севера Алеппо перебросили при поддержке Турции часть сил на север Хамы. От Турции боевики получили значительное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, и регулярно наносят удары по технике САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.