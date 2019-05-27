Логотипом партии «Слуга народа» станет велосипедист с булавой

Киев, 27 мая. Велосипедист с гетманской булавой станет логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил в понедельник представитель партии Михаил Федоров.

Он пояснил, что такой логотип соответствует стилю партии и ее позиции, согласно которой каждый представитель власти – в первую очередь, слуга народа.

«Это часть нашего стиля, который у нас был. Мы немного его усовершенствовали, добавили один элемент в виде булавы», — отметил Федоров.

Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне. В руке у велосипедиста в офисном костюме и галстуке — булава. Рядом размещено название партии на русском языке. Ранее Зеленский снялся в фильме «Слуга народа», где сыграл президента. Его персонаж — Василий Голобородько — часто ездит на работу на велосипеде.

Выборы президента Украины прошли в два этапа. В рамках первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Во второй тур прошли Петр Порошенко и украинский шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

30 апреля ЦИК Украины объявил итоги голосования. Победу одержал Зеленский, набрав 73,22% голосов. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.