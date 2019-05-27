Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Москва, 27 мая. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник во время открытия традиционной встречи с вице-премьерами.

В документе уточняется, что роуминг отменяется официально с 1 июня.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал председатель правительства, подчеркнув при этом, что это окончательный вердикт.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал федеральный закон, согласно которому в стране с июня отменяется национальный роуминг. Согласно новому закону, операторы сотовой связи обязаны устанавливать в своей сети идентичные условия оказания услуг для любого клиента, вне зависимости от того, находится ли он в своем регионе РФ или за его пределами.

Помимо этого, согласно закону, абонент будет оплачивать исходящие звонки собеседникам, находящимся за рубежом.