Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

1 366
0 Оставить комментарий

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Москва, 27 мая. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник во время открытия традиционной встречи с вице-премьерами.

В документе уточняется, что роуминг отменяется официально с 1 июня.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал председатель правительства, подчеркнув при этом, что это окончательный вердикт.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал федеральный закон, согласно которому в стране с июня отменяется национальный роуминг. Согласно новому закону, операторы сотовой связи обязаны устанавливать в своей сети идентичные условия оказания услуг для любого клиента, вне зависимости от того, находится ли он в своем регионе РФ или за его пределами.

Помимо этого, согласно закону, абонент будет оплачивать исходящие звонки собеседникам, находящимся за рубежом.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров