В Сети обсуждают реакцию Джона Сноу и Дейенерис на финал «Игры престолов»

Москва, 27 мая. Телеканал HBO представил документальный фильм о съемках последнего сезона культового сериала «Игра престолов». Внимание поклонников саги, в первую очередь, привлекли сцены «Последнего дозора» — так называется фильм о фильме — с читкой сценария последней серии.

В Сети активно обсуждают реакцию исполнителей главных ролей, которые узнают, кто и каким образом убил Короля Ночи.

Kit Harington finding out Arya kills the NK and not Jon Snow. #TheLastWatch pic.twitter.com/kr0m0BdI1p — C. | jon and dany deserved better (@carohuntz) May 27, 2019

Известия о том, что повелитель мертвецов и главный злодей «Игры престолов» убит Арьей Старк актеры встретили аплодисментами. Вирусным в течение дня также стал ролик с Китом Харингтоном, узнающим, что его герою предстоит убить Дейнерис Таргариен.

Напомним, финальные эпизоды «Игры престолов» — самого популярного и обсуждаемого сериала десятилетия — вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. Многие остались крайне неудовлетворены работой сценаристов, в Сети даже появилась петиция с призывом переснять финал «Игры престолов».

Во время визита в Россию звезда сериала Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона, отметил, что сценаристам и режиссеру было чрезвычайно трудно подвести столь масштабный сериал к правильному финалу.

Ранее ВЦИОМ рассказал, кого россияне называют своими любимыми героями «Игры престолов».