Киев, 27 мая. Экс-лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош подсчитал, сколько, по его мнению, нужно времени Вооруженным силам Украины для быстрой победы в Донбассе.

Украинский общественно-политический деятель заявил, что успех военной операции возможен, если в ситуацию «не вмешается Россия». Стоит отметить, Москва не раз указывала на то, что не является стороной внутриукраинского конфликта, однако киевские политики и общественники зачастую не учитывают этого факта в своих заявлениях.

В целом, считает Ярош, «на мужицкий ум», как он выразился, армии Украины хватило бы примерно две недели для того, чтобы «прорваться к границе, начать выстраивать сплошную сеть обороны, окружить и нейтрализовать крупные города Донбасса».

«Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция», — заявил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе, напомним, длится с 2014 года, когда власти Украины развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее украинский дипломат Вадим Трюхан в эфире российского телевидения заявил, что ВСУ способны «взять Донбасс за считанные дни». Телеведущий Владимир Соловьев жестко объяснил гостю студии, насколько незавидная судьба ждет армию Украины в случае, если она решится на захват ДНР и ЛНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.