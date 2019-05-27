Как Россия будет экспортировать медицинские услуги в Северную Африку

Компании-резиденты новосибирского Медтехнопарка планируют к 2020 году выйти на зарубежные рынки, включая страны Северной Африки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Дорожная карта» уже определена

Как заявила ТАСС гендиректор АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» Екатерина Мамонова, «дорожная карта» и направления экспорта уже определены.

«Прошлый год потратили на то, чтобы погрузиться в особенности выхода на эти рынки, потому что любой выход на экспорт медицинского изделия предполагает несколько лет. С одной стороны, должны быть документы по допуску страны, полученные от регулятора, который определяет обращение медицинских изделий на территории того или иного государства. С другой — должны быть подготовлены системы обучения врачей, дистрибуции», — рассказала Екатерина Мамонова.

В первую очередь планируется экспортировать все, что связано с протезированием, а также травматологические и спинальные конструкции.

Стратегический регион

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик пояснил: медицинский потенциал России по-прежнему высок. Это касается и новейших технологий в медицинских центрах крупных городов, и методов лечения сложных больных, и изделий медицинского назначения, выпускаемых научно-промышленными объединениями и фирмами, действующими на территории РФ.

«Разумеется, такого рода уровень, базирующийся на достижениях еще советской науки и промышленности, надо, с одной стороны, поддерживать и повышать, а, с другой стороны, использовать для получения средств на его развитие, в том числе и валютных. Здесь есть два направления: «медицинский туризм», когда пациенты из-за рубежа приезжают в Россию, чтобы сделать сложные операции, как это имеет место в питерском НИИ им. Вредена, или, наоборот, экспорт медицинских технологий зарубеж, как это имеет место в Новосибирском АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт выразил мнение, что выбор места приложения усилий «Медицинского технопарка» видится удачным и важным. В Северной Африке идут бои, в той же Ливии, к примеру, много жертв от мин и снарядов, бомб, ракет. Протезирование, травматология, спинальные конструкции — это то, что хорошо знают и умеют российские медицинские специалисты.

«Поэтому можно предположить, что экспорт российских медицинских услуг в северо-африканский регион окажется успешным. В любом случае, инициатива «Медицинского технопарка» полезна и для страны в целом, так как усиливает экономическое присутствие РФ в этом стратегически важном регионе и вносит важный гуманитарный смысл в миссию нашей страны на севере африканского континента», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Политический обозреватель Владимир Головашин отметил, что африканский континент сегодня для всего остального мира либо источник доходов (полезные ископаемые с низкой стоимостью добычи), либо черная дыра для финансов.

«Но Россия, коль скоро позиционирует себя мировым геополитическим игроком, просто обязана создавать в ряде стран союзников: иначе просто нельзя. Главное отличие нынешней России от СССР — вся помощь и поддержка третьих стран должна приносить прибыль, пусть даже, в силу определенных политических причин, не очень большую, но тем не менее эта прибыль должна быть. Все очень просто: за финансовые уступки мы имеем больше поддержки на международной арене», — заключил Владимир Головашин.

Ранее африканские страны выступили за сотрудничество с Крымом. Судан, ДРК и Нигер призвали международное сообщество снять с Москвы санкции из-за воссоединения Крыма с Россией.