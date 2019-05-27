Хакасский чиновник, напавший на журналиста, исключен из «Единой России»



Абакан, 27 мая. Хакасский чиновник, напавший на журналиста телеканала «Россия 24», исключен из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Решение об исключении из партии главы Ширинского района Хакасии принял президиум генсовета «Единой России». Турчак назвал инцидент очередным приступом «белой чиновничьей горячки». Поведение Зайцева он назвал неадекватным и неприемлемым.

«Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – подчеркнул он.

В пресс-службе ЕР уточнили, что полномочия Зайцева как члена регионального политического совета партии также будут приостановлены.

Сегодня стало известно, что по факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По версии следователей, 22 мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» пыталась записать интервью с главой Ширинского района Сергеем Зайцевым.

Неадекватную реакцию чиновника вызвал вопрос о «нечеловеческих условиях» жизни людей, пострадавших от пожаров еще в 2015 году. Вместо ответа Зайцев набросился на журналиста и повалил его на пол, пишет газета «Аргументы и факты». Зайцев в свою очередь заявил, что журналист его якобы спровоцировал.

Случившееся прокомментировали в Союзе журналистов России. Так, секретарь СЖР Тимур Шафир заявил, что организация внимательно следит за этой ситуацией.